LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Russell vola fuori Antonelli Verstappen davanti a Norris in Q2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Iniziata la Q3. 12 minuti roventi per delineare la griglia di partenza. 15.44 A breve la Q3: chi terrà i nervi più saldi farà un passo fondamentale verso il Mondiale. Un eventuale errore può costare un intero anno di lavoro. 15.42 Dunque eliminati Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli e Stroll. ELIMINATED IN Q2 Bearman Sainz Lawson Antonelli Stroll #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.coms72HvvujrT — Formula 1 (@F1) December 6, 2025 15.41 La classifica della Q2: 1 George Russell Mercedes 1:22.730 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.022 3 Lando Norris McLaren +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
