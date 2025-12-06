LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Russell si conferma mina vagante avvio lento per Norris
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Al momento Russell comanda davanti a Bearman, Piastri, Verstappen, Hamilton, Alonso, Norris, Lawson, Hulkenberg e Antonelli. 18° Leclerc. 8 minuti al termine della Q1. 15.09 Russell, l’arbitro del Mondiale, si porta in testa con 0.007 su Bearman. Classifica cortissima. Norris settimo a 0.183. 15.08 Piastri si ferma ad appena 0.001 da Bearman! 15.08 Bearman scavalca Verstappen per 71 millesimi. 15.07 1’23?325 per Verstappen: è al comando, ma non è un tempo eccezionale. Leclerc 6° a 0.669 con gomme medie. 15.06 In pista anche le due McLaren e Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: alle 11.30 la FP3, si lavora in ottica qualifiche a Yas Marina - Vai su X
Segui con noi la diretta testuale della terza e ultima sessione di Prove Libere del GP di Abu Dhabi: due ore al semaforo verde. - facebook.com Vai su Facebook
F1 GP Abu Dhabi 2025, Qualifiche: Ci si gioca il tutto per tutto nell’ultima pole, via alle 15.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle qualifiche del GP Abu Dhabi F1, LIVE dalle 14. Segnala formulapassion.it
F1 DIRETTA – Risultati GP Abu Dhabi 2025: Russell guida le Prove Libere FP3 – LIVE - F1, segui in diretta le FP3 del GP di Abu Dhabi 2025: tutto pronto per le prove libere della verità, l'ultima sessione prima delle qualifiche ... Secondo f1ingenerale.com
DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2025: Live Prove Libere 3 [FOTO E VIDEO] - Siamo collegati con il circuto Yas Marina per la diretta del terzo turno di Prove Libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del ... Lo riporta msn.com
F1 | GP Abu Dhabi – La cronaca LIVE delle qualifiche: si assegna l’ultima pole dell’anno - Prima, però, le ultime qualifiche ad Abu Dhabi: seguile con la nostra cronaca live! Scrive f1ingenerale.com
F1 2025 Abu Dhabi Qualifiche LIVE ! Verstappen VS Norris ! sofferenza Ferrari - Rivivi la nostra live delle qualifiche per scoprire chi farà la pole position! Lo riporta newsf1.it
Quando la F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming - Alta tensione sul circuito di Yas Marina in un sabato che vedrà lo svolgimento della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il ... Si legge su oasport.it