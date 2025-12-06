LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Russell si conferma mina vagante avvio lento per Norris

Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Al momento Russell comanda davanti a Bearman, Piastri, Verstappen, Hamilton, Alonso, Norris, Lawson, Hulkenberg e Antonelli. 18° Leclerc. 8 minuti al termine della Q1. 15.09 Russell, l’arbitro del Mondiale, si porta in testa con 0.007 su Bearman. Classifica cortissima. Norris settimo a 0.183. 15.08 Piastri si ferma ad appena 0.001 da Bearman! 15.08 Bearman scavalca Verstappen per 71 millesimi. 15.07 1’23?325 per Verstappen: è al comando, ma non è un tempo eccezionale. Leclerc 6° a 0.669 con gomme medie. 15.06 In pista anche le due McLaren e Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

