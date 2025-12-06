LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Russell brucia Norris e Verstappen Ferrari all’inseguimento Alle 15.00 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00 per le qualifiche. Grazie e buon proseguimento di giornata! 12.34 Si chiude qui, dunque, la FP3 del GP di Abu Dhabi. Come detto ci attende una qualifica davvero emozionante con enorme equilibrio. 12.33 Mercedes che piazza uno scatto importante, McLaren che si conferma, Verstappen vicinissimo ma la vettura “salta” troppo per i suoi gusti. Ferrari che migliora ma Hamilton va a muro. 12.32 CLASSIFICA TEMPI FP3 1 George Russell Mercedes 1:23.334 3 2 Lando Norris McLaren +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: Russell brucia Norris e Verstappen, Ferrari all’inseguimento. Alle 15.00 le qualifiche

