LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | qualifiche cruciali nella volata per il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di 2025. Sul tracciato di Yas Marina ci attende una giornata di capitale importanza per la lotta verso il titolo. I tre grandi sfidanti, infatti, battaglieranno sul filo dei millesimi per conquistare una pole position che, su questa pista, spesso fa la differenza. Quale sarà il programma della giornata? Il sabato di Yas Marina prenderà il via alle ore 11.30 italiane con la terza sessione di prove libere (le ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: qualifiche cruciali nella volata per il titolo

News recenti che potrebbero piacerti

Segui la #diretta della seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, ventiquattresimo e ultimo round della #stagione2025 di #F1 su Formula1.it. Tabelle dei tempi, immagini dal circuito, dichiarazioni e commenti dei protagonisti in tempo reale. #f1 #for - facebook.com Vai su Facebook

#f1granpremio #f1 Segui la diretta della seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, ventiquattresimo e ultimo round della stagione 2025 di F1 su Formula1.it. Tabelle dei tempi, immagini dal circuito, dichiarazioni e commenti dei protagonisti… form Vai su X

LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: qualifiche cruciali nella volata per il titolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... Segnala oasport.it

F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming - Alta tensione sul circuito di Yas Marina in un sabato che vedrà lo svolgimento della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il ... Secondo oasport.it

F1 Gp Abu Dhabi, le prove libere in diretta: Norris il più veloce davanti a Verstappen e Russell. Piastri lontano (11°), Leclerc ottavo e Hamilton 14° - Ad Abu Dhabi Lando chiude il venerdì al comando (era stato davanti a Max anche nelle prime libere). Come scrive corriere.it

Prove libere Formula 1 GP Abu Dhabi: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2 - Le prove libere del GP di Abu Dhabi che andranno in scena oggi sul circuito di Yas Marina saranno trasmesse in diretta TV e live streaming solo su Sky. Riporta fanpage.it

Gp Abu Dhabi libere 2: Norris e Verstappen davanti con scintille, Piastri indietro. Faticano Hamilton e Leclerc - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Yas Marina ... Come scrive sport.virgilio.it

DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2025: Live Prove Libere 1 [FOTO E VIDEO] - E' tutto pronto sul circuto Yas Marina dove, a partire dalle 10:30, si disputerà il primo turno di Prove Libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ... Si legge su msn.com