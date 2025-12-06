LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Piastri e Verstappen mettono pressione a Norris Hamilton fuori in Q1

Oasport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 1’22?912 per Verstappen con gomme soft usate. 15.26 Entrambe le McLaren hanno utilizzato due treni di gomme soft nuove in Q1. Potrebbe rivelarsi un problema in vista della Q3. 15.26 Verstappen non indugia ed è il primo a scendere in pista. 15.25 Iniziata la Q2. 15.23 A breve la Q2: 15 minuti di durata e altri 5 piloti da eliminare. 15.22 Norris ha fatto fatica in Q1, ma ha ancora tempo per risollevarsi. E’ la Q3 in cui si deciderà una fetta di Mondiale. 15.21 Eliminati dunque Hamilton, Albon, Hulkenberg, Gasly e Colapinto. ELIMINATED IN Q1 Hamilton Albon Hulkenberg Gasly Colapinto #F1 #AbuDhabiGP pic. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp abu dhabi 2025 in diretta piastri e verstappen mettono pressione a norris hamilton fuori in q1

© Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: Piastri e Verstappen mettono pressione a Norris, Hamilton fuori in Q1

Altri contenuti sullo stesso argomento

live f1 gp abuF1 2025 Abu Dhabi Qualifiche LIVE ! Verstappen VS Norris ! sofferenza Ferrari - Rivivi la nostra live delle qualifiche per scoprire chi farà la pole position! newsf1.it scrive

live f1 gp abuF1 GP Abu Dhabi 2025, Qualifiche: Ci si gioca il tutto per tutto nell’ultima pole, via alle 15.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle qualifiche del GP Abu Dhabi F1, LIVE dalle 14. Scrive formulapassion.it

live f1 gp abuF1 | GP Abu Dhabi – La cronaca LIVE delle qualifiche: si assegna l’ultima pole dell’anno - Prima, però, le ultime qualifiche ad Abu Dhabi: seguile con la nostra cronaca live! Riporta f1ingenerale.com

live f1 gp abuQuando la F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming - Alta tensione sul circuito di Yas Marina in un sabato che vedrà lo svolgimento della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il ... Da oasport.it

live f1 gp abuDIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2025: Live Prove Libere 3 [FOTO E VIDEO] - Siamo collegati con il circuto Yas Marina per la diretta del terzo turno di Prove Libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del ... Da msn.com

live f1 gp abuGriglia di partenza F1, GP Abu Dhabi 2025: risultati e classifica qualifiche - Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Abu Dhabi, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Abu