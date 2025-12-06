CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 1’22?912 per Verstappen con gomme soft usate. 15.26 Entrambe le McLaren hanno utilizzato due treni di gomme soft nuove in Q1. Potrebbe rivelarsi un problema in vista della Q3. 15.26 Verstappen non indugia ed è il primo a scendere in pista. 15.25 Iniziata la Q2. 15.23 A breve la Q2: 15 minuti di durata e altri 5 piloti da eliminare. 15.22 Norris ha fatto fatica in Q1, ma ha ancora tempo per risollevarsi. E’ la Q3 in cui si deciderà una fetta di Mondiale. 15.21 Eliminati dunque Hamilton, Albon, Hulkenberg, Gasly e Colapinto. ELIMINATED IN Q1 Hamilton Albon Hulkenberg Gasly Colapinto #F1 #AbuDhabiGP pic. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: Piastri e Verstappen mettono pressione a Norris, Hamilton fuori in Q1