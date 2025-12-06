CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Gomme medie per Hamilton e Gasly. 15.00 Stroll, Lawson, Gasly e Hamilton i primi a scendere in pista. 15.00 Iniziate le qualifiche del GP di Abu Dhabi 2025! 14.55 La Q1 durerà 18 minuti: verranno eliminati gli ultimi 5 classificati; Q2 da 15 minuti e altri 5 piloti da eliminare; infine la Q3 da 12 minuti, con i migliori 10 a giocarsi la pole. 14.54 E la Ferrari? Sarà spettatrice non pagante di chi si giocherà il Mondiale. 14.49 Il possibile ago della bilancia potrebbe rivelarsi George Russell con la Mercedes. Il britannico sarà la mina vagante di queste qualifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: iniziate le qualifiche! Verstappen ci prova, Russell mina vagante