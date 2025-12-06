LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | iniziate le qualifiche! Verstappen ci prova Russell mina vagante

Oasport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Gomme medie per Hamilton e Gasly. 15.00 Stroll, Lawson, Gasly e Hamilton i primi a scendere in pista. 15.00 Iniziate le qualifiche del GP di Abu Dhabi 2025! 14.55 La Q1 durerà 18 minuti: verranno eliminati gli ultimi 5 classificati; Q2 da 15 minuti e altri 5 piloti da eliminare; infine la Q3 da 12 minuti, con i migliori 10 a giocarsi la pole. 14.54 E la Ferrari? Sarà spettatrice non pagante di chi si giocherà il Mondiale. 14.49 Il possibile ago della bilancia potrebbe rivelarsi George Russell con la Mercedes. Il britannico sarà la mina vagante di queste qualifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp abu dhabi 2025 in diretta iniziate le qualifiche verstappen ci prova russell mina vagante

© Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: iniziate le qualifiche! Verstappen ci prova, Russell mina vagante

Argomenti simili trattati di recente

live f1 gp abuF1 Abu Dhabi: Russell è il più veloce nelle Libere 3 davanti a Norris e Verstappen. Alle 15 la pole - Scontro tra Antonelli e Tsunoda ai box, il pilota italiano rischia una penalità. Come scrive gazzetta.it

live f1 gp abuF1 GP Abu Dhabi 2025, Qualifiche: Ci si gioca il tutto per tutto nell’ultima pole, via alle 15.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle qualifiche del GP Abu Dhabi F1, LIVE dalle 14. Da formulapassion.it

live f1 gp abuF1 DIRETTA – Risultati GP Abu Dhabi 2025: Russell guida le Prove Libere FP3 – LIVE - F1, segui in diretta le FP3 del GP di Abu Dhabi 2025: tutto pronto per le prove libere della verità, l'ultima sessione prima delle qualifiche ... Secondo f1ingenerale.com

live f1 gp abuDIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2025: Live Prove Libere 3 [FOTO E VIDEO] - Siamo collegati con il circuto Yas Marina per la diretta del terzo turno di Prove Libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del ... Da msn.com

live f1 gp abuF1 | GP Abu Dhabi – La cronaca LIVE delle qualifiche: si assegna l’ultima pole dell’anno - Prima, però, le ultime qualifiche ad Abu Dhabi: seguile con la nostra cronaca live! Riporta f1ingenerale.com

live f1 gp abuQuando la F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming - Alta tensione sul circuito di Yas Marina in un sabato che vedrà lo svolgimento della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Abu