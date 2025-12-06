LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Hamilton a muro! Bandiera rossa in pista Verstappen guida il gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Tra poco si dovrebbe tornare in pista. La FP3 è quasi conclusa ed i piloti cercheranno di effettuare un ultimo time attack prima delle qualifiche. 12.10 Davvero tutto quello che Hamilton non voleva in questo momento. L'inglese stava disputando una ottima FP3 e andava ulteriormente a migliorare. Invece questo incidente lo riporta indietro, gli toglie fiducia e 20 minuti di sessione che, vista l'assenza nella FP1, gli sarebbero serviti eccome. 12.08 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 Max VerstappenRed Bull Racing 1:24.245 1 2 Lance StrollAston Martin +0.059 4 3 Oliver BearmanHaas F1 Team +0.

