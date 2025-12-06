CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Di seguito tutte le combinazioni per il Mondiale in vista della gara di domani: Norris campione se. Arriva tra i primi 3. Arriva 4° o 5° e Verstappen non vince. Arriva 6° o 7° e non vince uno tra Verstappen e Piastri. Arriva 8°, Verstappen non arriva tra i primi 2 e Piastri non vince. Arriva 9°, Verstappen non arriva tra i primi 3 e Piastri non vince. Arriva 10° o non fa punti, Verstappen non arriva tra i primi 3 e Piastri non arriva tra i primi 2. Verstappen campione se. Vince e Norris non arriva tra i primi 3. Arriva 2°, Norris non arriva tra i primi 7 e Piastri non vince. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: alle 15.00 le qualifiche che possono decidere il Mondiale