LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | alle 15.00 le qualifiche che possono decidere il Mondiale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Di seguito tutte le combinazioni per il Mondiale in vista della gara di domani: Norris campione se. Arriva tra i primi 3. Arriva 4° o 5° e Verstappen non vince. Arriva 6° o 7° e non vince uno tra Verstappen e Piastri. Arriva 8°, Verstappen non arriva tra i primi 2 e Piastri non vince. Arriva 9°, Verstappen non arriva tra i primi 3 e Piastri non vince. Arriva 10° o non fa punti, Verstappen non arriva tra i primi 3 e Piastri non arriva tra i primi 2. Verstappen campione se. Vince e Norris non arriva tra i primi 3. Arriva 2°, Norris non arriva tra i primi 7 e Piastri non vince. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: alle 11.30 la FP3, si lavora in ottica qualifiche a Yas Marina - Vai su X
Segui con noi la diretta testuale della terza e ultima sessione di Prove Libere del GP di Abu Dhabi: due ore al semaforo verde. - facebook.com Vai su Facebook
F1 Abu Dhabi: Russell è il più veloce nelle Libere 3 davanti a Norris e Verstappen. Alle 15 la pole - Scontro tra Antonelli e Tsunoda ai box, il pilota italiano rischia una penalità. Da gazzetta.it
F1 DIRETTA – Risultati GP Abu Dhabi 2025: Russell guida le Prove Libere FP3 – LIVE - F1, segui in diretta le FP3 del GP di Abu Dhabi 2025: tutto pronto per le prove libere della verità, l'ultima sessione prima delle qualifiche ... Segnala f1ingenerale.com
DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2025: Live Prove Libere 3 [FOTO E VIDEO] - Siamo collegati con il circuto Yas Marina per la diretta del terzo turno di Prove Libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del ... Come scrive msn.com
F1 GP Abu Dhabi 2025, Qualifiche: Ci si gioca il tutto per tutto nell’ultima pole, via alle 15.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle qualifiche del GP Abu Dhabi F1, LIVE dalle 14. formulapassion.it scrive
F1 | GP Abu Dhabi – La cronaca LIVE delle qualifiche: si assegna l’ultima pole dell’anno - Prima, però, le ultime qualifiche ad Abu Dhabi: seguile con la nostra cronaca live! f1ingenerale.com scrive
Quando la F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming - Alta tensione sul circuito di Yas Marina in un sabato che vedrà lo svolgimento della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il ... oasport.it scrive