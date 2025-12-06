LIVE Biathlon Sprint maschile Oestersund 2025 in DIRETTA | un errore per Giacomelm Botn verso la doppietta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.15: ZERO DI GIACOMEL! Veloce l’azzurro che è settimo 17.14: Botn in testa al traguardo con 30? di vantaggio su Christiansen. Va per la doppietta 17.14: Un errore di Samuelsson in piedi, è sesto, Bakken non sbaglia a terra ed è ottavo 17.13: Fillon Maillet trova lo zero in piedi ed è secondo 17.12: Uldal non sbaglia in piedi ed è a 10? da Botn 17.11. Disastro di Hofer che sbaglia tre volte in piedi, Germain è secondo al traguardo 17.11: Christiansen in testa al traguardo davanti a Strelow, Perrot non sbaglia a terra ed è settimo 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
