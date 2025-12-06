LIVE Biathlon Sprint maschile Oestersund 2025 in DIRETTA | Giacomel sfida le corazzate norvegese e francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma ad Oestersund, seconda gara individuale della prima tappa di Coppa del Mondo maschile 2025-2026. Parliamo di una “grande classica”. Entrata nel calendario del massimo circuito rosa a partire dal 1988-89, la capitale dello Jämtland si è tramutata in un appuntamento fisso a partire dal III millennio, organizzando peraltro due Mondiali (2008, 2019). La Norvegia senza i fratelli Boe ha risposto alla grande nella prima gara del nuovo corso e ha piazzato quattro atleti nei primi cinque posti dell’individuale di mercoledì scorso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel sfida le corazzate norvegese e francese

