LIVE Biathlon Sprint maschile Oestersund 2025 in DIRETTA | Giacomel ci prova in un contesto di altissimo livello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.19: Gli azzurri, in questo caso specifico, dopo la discreta prova al tiro di mercoledì, dovranno cercare di limitare ulteriormente gli errori al poligono per essere protagonisti assoluti della gara, visto che la condizione sugli sci sembra sorreggerli. Al via di questa gara ci saranno Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni, Daniele Cappellari e Patrick Braunhofer. Giacomel è la punta di diamante ma anche il Bionaz visto nell’individuale potrebbe aspirare a qualcosa di importante. 16.16: Dopo la prova sui due poligoni riservata alle donne, sarà la volta degli uomini e lo spettacolo non mancherà di certo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel ci prova in un contesto di altissimo livello

