Lite in casa colpisce l’amico al volto e lo uccide | arrestato
(Adnkronos) – Durante una lite in casa ha colpito l'amico al volto e lo ha ucciso, per questo è stato arrestato. È accaduto nella serata di ieri, a Salerno, dove stamattina i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia salernitana, insieme alla Stazione di Salerno Mercatello, hanno proceduto all'arresto di Luca Fedele, indagato per omicidio preterintenzionale.
