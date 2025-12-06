Lite in casa colpisce l’amico al volto e lo uccide | arrestato

(Adnkronos) – Durante una lite in casa ha colpito l'amico al volto e lo ha ucciso, per questo è stato arrestato. È accaduto nella serata di ieri, a Salerno, dove stamattina i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia salernitana, insieme alla Stazione di Salerno Mercatello, hanno proceduto all'arresto di Luca Fedele, indagato per omicidio preterintenzionale. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it