L' Italia sarà all' Eurovision la Rai | Sì a Israele Anche da Francia e Germania no al boicottaggio contro Tel Aviv

Feedpress.me | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia parteciperà alla 70a edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. L'annuncio ufficiale della Rai è arrivato in serata, a 24 ore dalla decisione di Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia di ritirarsi dalla gara in polemica contro la scelta dell'assemblea dell'Ebu, l'European Broadcasting Union che organizza l'evento, di confermare la presenza di Israele,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l italia sar224 all eurovision la rai s236 a israele anche da francia e germania no al boicottaggio contro tel aviv

© Feedpress.me - L'Italia sarà all'Eurovision, la Rai: "Sì a Israele". Anche da Francia e Germania "no" al boicottaggio contro Tel Aviv

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

italia sar224 eurovision raiL'Italia sarà all'Eurovision, la Rai 'sì a Israele' - L'Italia parteciperà alla 70/a edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. Scrive ansa.it

Eurovision 2026, "l’Italia dice sì a Israele". La Rai sfida il boicottaggio tra le polemiche: “Cambio canale” - Eurovision 2026: l’Italia conferma la partecipazione e sostiene Israele. Secondo libero.it

italia sar224 eurovision raiEurovision 2026: l’Italia ci sarà. Rai conferma la partecipazione - Rai in una nota stampa ribadisce anche di aver sostenuto la partecipazione della tv israeliana KAN all'evento. Come scrive eurofestivalnews.com

italia sar224 eurovision raiLa Rai conferma la partecipazione a Eurovision 2026 a Vienna - Dopo l'annuncio che Israele sarà presente, Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Irlanda hanno annunciato il ritiro dalla partecipazione. Secondo msn.com

italia sar224 eurovision raiLa Rai conferma la partecipazione dell'Italia all'Eurovision 2026: "Sostegno a Israele" - La 70 edizione dell'Eurovision Song Contest è in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. msn.com scrive

italia sar224 eurovision raiEurovision 2026, l'Italia ci sarà: nessun boicottaggio per la presenza di Israele. L'annuncio della Rai - Lontani i tempi in cui Elio e le storie tese cantavano 'La terra dei cachi' dal palco di Sanremo. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Sar224 Eurovision Rai