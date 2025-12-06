L' Italia sarà all' Eurovision la Rai | Sì a Israele Anche da Francia e Germania no al boicottaggio contro Tel Aviv

L'Italia parteciperà alla 70a edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. L'annuncio ufficiale della Rai è arrivato in serata, a 24 ore dalla decisione di Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia di ritirarsi dalla gara in polemica contro la scelta dell'assemblea dell'Ebu, l'European Broadcasting Union che organizza l'evento, di confermare la presenza di Israele,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Italia sarà all'Eurovision, la Rai: "Sì a Israele". Anche da Francia e Germania "no" al boicottaggio contro Tel Aviv

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'Italia parteciperà all'Eurovision 2026. Rai in una nota stampa ribadisce anche di aver sostenuto la partecipazione della tv israeliana KAN all'evento. - facebook.com Vai su Facebook

L' #Italia parteciperà all' #Eurovision 2026. #Rai in una nota stampa ribadisce anche di aver sostenuto la partecipazione della tv israeliana #KAN all'evento. Vai su X

L'Italia sarà all'Eurovision, la Rai 'sì a Israele' - L'Italia parteciperà alla 70/a edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. Scrive ansa.it

Eurovision 2026, "l’Italia dice sì a Israele". La Rai sfida il boicottaggio tra le polemiche: “Cambio canale” - Eurovision 2026: l’Italia conferma la partecipazione e sostiene Israele. Secondo libero.it

Eurovision 2026: l’Italia ci sarà. Rai conferma la partecipazione - Rai in una nota stampa ribadisce anche di aver sostenuto la partecipazione della tv israeliana KAN all'evento. Come scrive eurofestivalnews.com

La Rai conferma la partecipazione a Eurovision 2026 a Vienna - Dopo l'annuncio che Israele sarà presente, Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Irlanda hanno annunciato il ritiro dalla partecipazione. Secondo msn.com

La Rai conferma la partecipazione dell'Italia all'Eurovision 2026: "Sostegno a Israele" - La 70 edizione dell'Eurovision Song Contest è in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. msn.com scrive

Eurovision 2026, l'Italia ci sarà: nessun boicottaggio per la presenza di Israele. L'annuncio della Rai - Lontani i tempi in cui Elio e le storie tese cantavano 'La terra dei cachi' dal palco di Sanremo. Si legge su msn.com