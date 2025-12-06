L' Italia a testa alta Tra politica pattinaggio e cultura al via la 26esima edizione di Atreju
Alle pendici di Castel Sant'Angelo, a pochi passi dal Vaticano, è partita la 2esima edizione di Atreju, la kermesse politica di Fratelli d'Italia dal titolo 'Sei diventata forte - L'Italia a testa alta'. Al taglio del nastro nei Giardini di Castel S.Angelo era presente il gotha del partito e del governo: dai ministri Adolfo Urso (Imprese e made in Italy) ed Eugenia Roccella (Famiglia, natalità e pari opportunità) ad Arianna Meloni, responsabile adesioni e segreteria politica di FdI e Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito, oltre al capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, e al presidente di Gioventù nazionale, il deputato Fabio Roscani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Atreju, si parte! L’Italia a testa alta - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - Le #scuole migliori d’Italia. In testa c’è un liceo scientifico di #Padova #3dicembre #scuola #istruzione #Eduscopio #NEWS #TV2000 @tg2000it @MIsocialTW @skuolanet @orizzontescuola Vai su X
Atreju 2025: il significato della kermesse di Fratelli d'Italia - Atreju 2025 si presenta come un'importante manifestazione per i giovani, simbolo di crescita per l'Italia. Si legge su notizie.it
Presentato Atreju 2025, politica e un villaggio di Natale a Castel Sant’Angelo - La festa resterà aperta tutti i giorni ad ingresso gratuito fino a domenica 14 dicembre, giornata di chiusura con il consueto intervento finale di Giorgia Meloni ... Scrive msn.com
La classe operaia dimenticata: o l’Italia fa il salto o perderà la sua politica industriale - La cronaca giornaliera è percorsa dalle manifestazioni degli operai ILVA di Genova e Taranto, da diffuse vertenze sull’occupazione in molte parti del Paese, ma l’opinione pubblica ne è colpevolmente d ... Da ilfattoquotidiano.it
Fratelli d’Italia, le scelte. La Porta capolista: "Avanti a testa alta" . Banchelli sempre in lizza - L’ultima virgola sulla decisione di lasciare la Camera e di optare per la campagna del voto delle elezioni regionali, a caccia di un posto in consiglio toscano, è arrivata durante il Corteggio della ... Secondo lanazione.it
Monti, ora Italia a testa alta - La manovra e' un ''decreto di estremaurgenza che mette in grado l'Italia di affrontare a testa altala gravissima crisi europea''. Lo riporta ilsecoloxix.it
Coppa Italia: lo Spezia fuori a testa alta, cede al Parma solo ai rigori - Gli uomini di D'Angelo si arrendono solo ai rigori contro il Parma nei sedicesimi di Coppa Italia. Secondo rainews.it