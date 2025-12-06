L' Italia a testa alta Tra politica pattinaggio e cultura al via la 26esima edizione di Atreju

Alle pendici di Castel Sant'Angelo, a pochi passi dal Vaticano, è partita la 2esima edizione di Atreju, la kermesse politica di Fratelli d'Italia dal titolo 'Sei diventata forte - L'Italia a testa alta'. Al taglio del nastro nei Giardini di Castel S.Angelo era presente il gotha del partito e del governo: dai ministri Adolfo Urso (Imprese e made in Italy) ed Eugenia Roccella (Famiglia, natalità e pari opportunità) ad Arianna Meloni, responsabile adesioni e segreteria politica di FdI e Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito, oltre al capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, e al presidente di Gioventù nazionale, il deputato Fabio Roscani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

