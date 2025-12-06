L’Istituto Crotto Caurga guarda alla Lituania

Una delegazione del Crotto Caurga di Chiavenna si è recata in Lituania per una visita preparatoria nell’ambito del programma Erasmus. Nei giorni scorsi, il dirigente della scuola professionale Crotto Caurga Massimo Minnai, accompagnato da tre insegnanti, si è recato in visita nella scuola di istruzione di base Juozo Tübelio di Rokiškis. L’obiettivo principale del viaggio di lavoro era quello di conoscere l’attività della scuola e l’esperienza nell’ambito dell’ educazione Steam, un approccio educativo integrato che unisce Scienza, Tecnologia, Ingegneria (Engineering), Arte e Matematica. "Il dirigente scolastico Zenonas Pošiünas e la coordinatrice del progetto Erasmust, Zaneta Motuziené, hanno presentato le innovazioni della scuola, l’organizzazione del processo didattico e le principali direzioni di collaborazione con i partner sociali, sottolineando l’importanza dello sviluppo delle competenze di carriera degli studenti e delle opportunità di acquisire esperienze pratiche – dicono in un comunicato dal Crotto Caurga -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

