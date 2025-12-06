L’Istituto Crotto Caurga guarda alla Lituania
Una delegazione del Crotto Caurga di Chiavenna si è recata in Lituania per una visita preparatoria nell’ambito del programma Erasmus. Nei giorni scorsi, il dirigente della scuola professionale Crotto Caurga Massimo Minnai, accompagnato da tre insegnanti, si è recato in visita nella scuola di istruzione di base Juozo Tübelio di Rokiškis. L’obiettivo principale del viaggio di lavoro era quello di conoscere l’attività della scuola e l’esperienza nell’ambito dell’ educazione Steam, un approccio educativo integrato che unisce Scienza, Tecnologia, Ingegneria (Engineering), Arte e Matematica. "Il dirigente scolastico Zenonas Pošiünas e la coordinatrice del progetto Erasmust, Zaneta Motuziené, hanno presentato le innovazioni della scuola, l’organizzazione del processo didattico e le principali direzioni di collaborazione con i partner sociali, sottolineando l’importanza dello sviluppo delle competenze di carriera degli studenti e delle opportunità di acquisire esperienze pratiche – dicono in un comunicato dal Crotto Caurga -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lorenzo, uno dei talenti dietro gli Impasti di Eden Nato nel 2002, Lorenzo coltiva la passione per la cucina fin da ragazzo. Dopo gli studi all’Istituto Alberghiero Crotto Caurga di Chiavenna, ha deciso di trasformare quella passione in mestiere. La sua a - facebook.com Vai su Facebook
L’Istituto Crotto Caurga guarda alla Lituania - Una delegazione del Crotto Caurga di Chiavenna si è recata in Lituania per una visita preparatoria nell’ambito del ... Da msn.com