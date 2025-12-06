L’isola pedonale diventa una disco Per Capodanno arriva Casadei
Bellaria Igea Marina si prepara a vivere un Capodanno che non si concentra in una piazza, ma si espande per tutta la città, trasformando l’isola pedonale di viale Paolo Guidi in una vera discoteca a cielo aperto. Dopo l’avvio del calendario Bim Christmas, il 31 dicembre arriva l’appuntamento più atteso: il Capodanno diffuso live, un format che la città ripropone forte del successo degli anni scorsi. La serata prenderà il via alle 21, nella cupola geodetica Christmas Space in piazza Matteotti, con lo spettacolo dedicato ai più piccoli firmato dalla Combriccola dei Lillipuziani & First animation. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
