L’islamizzazione vien mangiando | il mercato halal che cambia l’Europa
Nel 1995, Benjamin Barber faceva uscire un suo influente saggio intitolato Jihad vs. McWorld. Trenta anni dopo, quel bipolarismo armato tra la cultura del fast food e quella del fondamentalismo islamico appare del tutto superato. È di queste settimane la notizia che Five Guys, hamburgheria americana con 1.700 locali in tutto il mondo, servirà carne halal in sei ristoranti francesi (precisamente a Lyon Part-Dieu, Paris Place de Clichy, Rosny 2, Créteil Soleil, Marseille Vieux-Port e Lille rue de Béthune). Il bacon, assicurano da Five Guys, sarà cotto a parte per evitare contaminazioni e inoltre nessuno di questi locali servirà bibite alcoliche. 🔗 Leggi su Panorama.it
