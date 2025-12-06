Nel 1995, Benjamin Barber faceva uscire un suo influente saggio intitolato Jihad vs. McWorld. Trenta anni dopo, quel bipolarismo armato tra la cultura del fast food e quella del fondamentalismo islamico appare del tutto superato. È di queste settimane la notizia che Five Guys, hamburgheria americana con 1.700 locali in tutto il mondo, servirà carne halal in sei ristoranti francesi (precisamente a Lyon Part-Dieu, Paris Place de Clichy, Rosny 2, Créteil Soleil, Marseille Vieux-Port e Lille rue de Béthune). Il bacon, assicurano da Five Guys, sarà cotto a parte per evitare contaminazioni e inoltre nessuno di questi locali servirà bibite alcoliche. 🔗 Leggi su Panorama.it

L'islamizzazione vien mangiando: il mercato halal che cambia l'Europa