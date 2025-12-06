L’irrilevanza dell’Ue
– la mia vignetta su il Fatto Quotidiano di oggi in edicola L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Per avere un indizio sull’irrilevanza di X leggete i commenti qui, e poi andate ad aprire questo stesso video su Instagram Vai su X
ARTICOLO GB: Collezionismo d’arte e fiscalità: irrilevanza per il collezionista privo di finalità lucrative La CGT Lazio, con la sentenza n. 4823/2025, ha escluso l’imponibilità della vendita di opere d’arte da parte di un collezionista, riconoscendo l’irrilevanza fis - facebook.com Vai su Facebook