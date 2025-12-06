L’ira di Musk dopo la multa a X | L’Ue va abolita
Scontro frontale tra Elon Musk e l’Ue. Ieri la multa della Commissione guidata da Ursula von der Leyen a X, oggi la replica al vetriolo dell’imprenditore sudafricano. In un messaggio pubblicato su X, l’ex braccio destro di Donald Trump ha dichiarato: "L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". La multa in questione, pari a 120 milioni di euro, è il risultato di un’indagine durata quasi due anni nell’ambito del Digital Services Act. Si tratta delle prime sanzioni applicate sulla base della normativa che impone maggiori obblighi di trasparenza alle grandi piattaforme digitali rispetto ai contenuti illegali e potenzialmente dannosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo Musk e Milei, Meloni porta Abu Mazen ad Atreju #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Elon Musk: «L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi». L’uscita dopo la multa milionaria a X - La piattaforma social deve pagare 120 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali (Dsa). open.online scrive
Elon Musk attacca la Ue: “Andrebbe abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi” - Elon Musk risponde alla Commissione europea, dopo la multa comminata a X per 120 milioni di euro e, con un post su X, attacca le istituzioni europee. Scrive msn.com
La rabbia di Elon Musk contro l'Ue: "Andrebbe abolita, ridare sovranità ai singoli Stati" - All'indomani della multa a X, il tycoon esplicita così il suo sostegno alla dottrina Trump: "I governi" dei singoli Stati europei ... Da huffingtonpost.it
Musk nei guai: maxi multa da parte dell’Ue, ecco perché - La Commissione europea ha comminato una multa da 120 milioni di euro al social del miliardario. Secondo newsmondo.it
Multa DSA a X: Musk e politici USA attaccano l'UE - In difesa di X sono intervenuti diversi politici repubblicani per sottolineare la censura imposta con il DSA (ma non c'entra nulla con la multa). Lo riporta msn.com
Ue, multa da 120 milioni a X di Musk: "Violati obblighi di trasparenza del DSA" - Tre le contestazioni principali: design ingannevole della spunta blu, scarsa trasparenza dell’archivio pubblicitario e ostacoli all’accesso ai dati per i ricercatori. Secondo hdblog.it