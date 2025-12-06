L’ira di Musk dopo la multa a X | L’Ue va abolita

Scontro frontale tra Elon Musk e l’Ue. Ieri la multa della Commissione guidata da Ursula von der Leyen a X, oggi la replica al vetriolo dell’imprenditore sudafricano. In un messaggio pubblicato su X, l’ex braccio destro di Donald Trump ha dichiarato: "L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". La multa in questione, pari a 120 milioni di euro, è il risultato di un’indagine durata quasi due anni nell’ambito del Digital Services Act. Si tratta delle prime sanzioni applicate sulla base della normativa che impone maggiori obblighi di trasparenza alle grandi piattaforme digitali rispetto ai contenuti illegali e potenzialmente dannosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

