L’ira di Musk dopo la multa a X | L’Ue va abolita

Ilgiornale.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro frontale tra Elon Musk e l’Ue. Ieri la multa della Commissione guidata da Ursula von der Leyen a X, oggi la replica al vetriolo dell’imprenditore sudafricano. In un messaggio pubblicato su X, l’ex braccio destro di Donald Trump ha dichiarato: "L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". La multa in questione, pari a 120 milioni di euro, è il risultato di un’indagine durata quasi due anni nell’ambito del Digital Services Act. Si tratta delle prime sanzioni applicate sulla base della normativa che impone maggiori obblighi di trasparenza alle grandi piattaforme digitali rispetto ai contenuti illegali e potenzialmente dannosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l8217ira di musk dopo la multa a x l8217ue va abolita

© Ilgiornale.it - L’ira di Musk dopo la multa a X: “L’Ue va abolita”

Scopri altri approfondimenti

l8217ira musk dopo multaElon Musk: «L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi». L’uscita dopo la multa milionaria a X - La piattaforma social deve pagare 120 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali (Dsa). open.online scrive

l8217ira musk dopo multaElon Musk attacca la Ue: “Andrebbe abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi” - Elon Musk risponde alla Commissione europea, dopo la multa comminata a X per 120 milioni di euro e, con un post su X, attacca le istituzioni europee. Scrive msn.com

La rabbia di Elon Musk contro l'Ue: "Andrebbe abolita, ridare sovranità ai singoli Stati" - All'indomani della multa a X, il tycoon esplicita così il suo sostegno alla dottrina Trump: "I governi" dei singoli Stati europei ... Da huffingtonpost.it

l8217ira musk dopo multaMusk nei guai: maxi multa da parte dell’Ue, ecco perché - La Commissione europea ha comminato una multa da 120 milioni di euro al social del miliardario. Secondo newsmondo.it

l8217ira musk dopo multaMulta DSA a X: Musk e politici USA attaccano l'UE - In difesa di X sono intervenuti diversi politici repubblicani per sottolineare la censura imposta con il DSA (ma non c'entra nulla con la multa). Lo riporta msn.com

l8217ira musk dopo multaUe, multa da 120 milioni a X di Musk: "Violati obblighi di trasparenza del DSA" - Tre le contestazioni principali: design ingannevole della spunta blu, scarsa trasparenza dell’archivio pubblicitario e ostacoli all’accesso ai dati per i ricercatori. Secondo hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ira Musk Dopo Multa