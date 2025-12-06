Lione inizia la festa delle luci

In Francia, la festa delle luci torna a illuminare Lione con 23 installazioni diffuse tra piazze, monumenti e parchi. Giochi di luce e opere interattive trasformano la città in un percorso immersivo che richiama migliaia di visitatori. Tra le attrazioni più attese c’è lo spettacolo di droni sul lago del Parc de la Tête D’or. La manifestazione deriva da una tradizione cattolica che mira a ringraziare ogni 8 dicembre la Vergine Maria, protettrice della città mettendo una candela alla finestra. Da circa quarant'anni, la Festa dà luogo a creazioni artistiche luminose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

