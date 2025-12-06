Lione inizia la festa delle luci
In Francia, la festa delle luci torna a illuminare Lione con 23 installazioni diffuse tra piazze, monumenti e parchi. Giochi di luce e opere interattive trasformano la città in un percorso immersivo che richiama migliaia di visitatori. Tra le attrazioni più attese c’è lo spettacolo di droni sul lago del Parc de la Tête D’or. La manifestazione deriva da una tradizione cattolica che mira a ringraziare ogni 8 dicembre la Vergine Maria, protettrice della città mettendo una candela alla finestra. Da circa quarant'anni, la Festa dà luogo a creazioni artistiche luminose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Lione, inizia la festa delle luci: installazioni luminose su palazzi e monumenti della città - È iniziata a Lione la "Fête des lumières", la festa delle luci, che ogni anno si svolge nella città francese per quattro giorni compreso l'8 dicembre (data di chiusura dell'edizione di quest'anno). Come scrive repubblica.it
Lione, al via il Festival delle luci 2025 - Il 5 dicembre è iniziata a Lione, in Francia, la tradizionale Fête des Lumières, il Festival delle Luci. Riporta tg24.sky.it
Lione si illumina per la Festa delle luci - Archi colorati, effetti ottici, immagini proiettate sulle facciate: Lione si illumina con i test delle venti installazioni della Festa delle luci. Si legge su notizie.tiscali.it
Video. Festival delle Luci di Lione: nel 2025 torna con un programma ampliato - Lione, Festival delle Luci 2025 dal 5 all'8 dicembre: 23 installazioni in tutta la città, attesi milioni di visitatori. Riporta it.euronews.com