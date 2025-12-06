L' Inter vola con la Thu-La Como sconfitto nettamente 4-0 a San Siro

Milano, 6 dicembre 2025 - L'Inter si prende momentaneamente la vetta e lo fa con una prova di grande furia agonistica al cospetto del Como. Un netto quattro a zero per i nerazzurri che griffano la partita con la Thu-La, prima Lautaro in avvio e poi Thuram nel secondo tempo, e successivamente con il tris di Calhanoglu e il poker di Carlos Augusto che consegna ai lariani un passivo oltremodo pesante in quello che era uno scontro diretto in zona alta. Inter a quota 30, in attesa delle altre, e Como che stecca l'appuntamento con il definitivo salto di qualità, ma ci sono stati più meriti di una splendida Inter che demeriti degli uomini di Fabregas. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L'Inter vola con la Thu-La, Como sconfitto nettamente 4-0 a San Siro

