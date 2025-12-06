L' Inter travolge il Como poker nerazzurro a San Siro

La squadra di Chivu può godersi almeno una notte da sola in testa alla classifica MILANO - Una notte da sola in vetta, aspettando gli impegni di Milan, Napoli e Roma. Nella bagarre d'alta classifica l'Inter di Chivu fa la voce grossa rifilando un 4-0 al Como di Fabregas, che resta a 24 punti, a -6 d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L'Inter travolge il Como, poker nerazzurro a San Siro

#Calcio Napoli e Inter ai quarti di #CoppaItalia: gli azzurri superano il Cagliari solo ai rigori, 10-9; i nerazzurri battono 5-1 il Venezia. Avanti anche l'Atalanta che travolge 4-0 il Genoa e raggiunge la Juventus. Oggi Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 2 Vai su X

