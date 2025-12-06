L' Inter travolge il Como poker nerazzurro a San Siro

Ilgiornaleditalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Chivu può godersi almeno una notte da sola in testa alla classifica MILANO - Una notte da sola in vetta, aspettando gli impegni di Milan, Napoli e Roma. Nella bagarre d'alta classifica l'Inter di Chivu fa la voce grossa rifilando un 4-0 al Como di Fabregas, che resta a 24 punti, a -6 d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

l inter travolge il como poker nerazzurro a san siro

© Ilgiornaleditalia.it - L'Inter travolge il Como, poker nerazzurro a San Siro

Argomenti simili trattati di recente

inter travolge como pokerL'Inter travolge il Como, poker nerazzurro a San Siro - Nella bagarre d'alta classifica l'Inter di Chivu fa la voce grossa rifilando un 4- Riporta msn.com

inter travolge como pokerL'Inter schianta il Como, Fabregas annichilito: il poker nerazzurro sta stretto a Chivu - I nerazzurri la sbloccano dopo appena 11 minuti con Lautaro Martinez, che colpisce la 30ª avversari ... Si legge su tuttosport.com

inter travolge como pokerPoker dell’Inter a San Siro: il Como torna sulla terra - Le reti di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto mettono la parola fine sulla lunga serie positiva del lariani. Come scrive sportal.it

inter travolge como pokerInter-Como 4-0: gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto - Il destro di Lautaro su assist di Luis Henrique rompe subito l'equilibrio, poi è la zampata di Thuram su cross da corner a capi ... Lo riporta sport.sky.it

inter travolge como pokerL’Inter spegne il Como di Fabregas e torna in vetta per una notte: goleada a San Siro - Il Como non perdeva da agosto e aveva subito un gol nelle ultime quattro partite. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Inter-Como 4-0: gol e highlights. A segno Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto - A segno Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto ... Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Travolge Como Poker