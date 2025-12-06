L' Inter travolge il Como 4-0ed è in vetta per una notte| I voti | Calha menu stellato 7 |Verona-Atalanta | diretta 3-0

In una partita molto accesa l'Inter batte 4-0 il Como e si porta almeno per una notte in vetta alla classifica. Nel primo tempo segna Lautaro, nella ripresa dilagano Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'Inter travolge il Como 4-0ed è in vetta per una notte| I voti: Calha menu stellato 7 |Verona-Atalanta: diretta 3-0

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Prima Lautaro e Thuram che tornano a segnare nella stessa partita, non succedeva dalla prima giornata, poi Calhanoglu e Carlos Augusto. L’Inter travolge il Como e vola momentaneamente al primo posto. - facebook.com Vai su Facebook

#Calcio Napoli e Inter ai quarti di #CoppaItalia: gli azzurri superano il Cagliari solo ai rigori, 10-9; i nerazzurri battono 5-1 il Venezia. Avanti anche l'Atalanta che travolge 4-0 il Genoa e raggiunge la Juventus. Oggi Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 2 Vai su X

Inter-Como 4-0: gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto - Il destro di Lautaro su assist di Luis Henrique rompe subito l'equilibrio, poi è la zampata di Thuram su cross da corner a capi ... Si legge su sport.sky.it

L'Inter travolge il Como 4-0 e si riporta in vetta alla classifica almeno per una notte - Nel primo tempo segna Lautaro, nella ripresa dilagano Thuram, Calhanoglu e Carlos August ... Secondo corriere.it

Inter-Como 4-0, le pagelle: Lautaro (7,5) scatenato, Luis Henrique (7,5) primo assist, Nico Paz (5) non si accende, Calhanoglu (6,5) goleador - 0 il Como a San Siro e si riprende, almeno per una notte, la vetta della classifica, in attesa che giochino Napoli e ... Secondo msn.com

L'Inter schianta il Como, Fabregas annichilito: il poker nerazzurro sta stretto a Chivu - I nerazzurri la sbloccano dopo appena 11 minuti con Lautaro Martinez, che colpisce la 30ª avversari ... Scrive tuttosport.com

Inter-Como 4-0, risultato finale della partita di Serie A:gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto, gli highlights - Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it

Serie A, Inter-Como 4-0 (1-0): la Thu-La travolge i lariani - Como non è stato soltanto un confronto tra una big del calcio italiano e la rivelazione più sorprendente del campionato, ma anche una sfida tra due allenatori giovani e ambiziosi, carichi di ide ... Riporta ilnapolionline.com