L' Inter travolge il Como 4-0ed è in vetta per una notte| I voti | Calha menu stellato 7 |Verona-Atalanta diretta 1-0

Xml2.corriere.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una partita molto accesa l'Inter batte 4-0 il Como e si porta almeno per una notte in vetta alla classifica. Nel primo tempo segna Lautaro, nella ripresa dilagano Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

l inter travolge il como 4 0ed 232 in vetta per una notte160i voti calha menu stellato 7160verona atalanta diretta 1 0

© Xml2.corriere.it - L'Inter travolge il Como 4-0ed è in vetta per una notte| I voti: Calha menu stellato 7 |Verona-Atalanta, diretta 1-0

Altri contenuti sullo stesso argomento

inter travolge como 4Inter-Como 4-0: gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto - Il destro di Lautaro su assist di Luis Henrique rompe subito l'equilibrio, poi è la zampata di Thuram su cross da corner a capi ... Da sport.sky.it

inter travolge como 4L'Inter travolge il Como, poker nerazzurro a San Siro - Nella bagarre d'alta classifica l'Inter di Chivu fa la voce grossa rifilando un 4- msn.com scrive

inter travolge como 4L'Inter travolge il Como 4-0 e si riporta in vetta alla classifica almeno per una notte - Nel primo tempo segna Lautaro, nella ripresa dilagano Thuram, Calhanoglu e Carlos August ... Si legge su msn.com

inter travolge como 4Inter-Como 4-0, le pagelle: Lautaro (7,5) scatenato, Luis Henrique (7,5) primo assist, Nico Paz (5) non si accende, Calhanoglu (6,5) goleador - 0 il Como a San Siro e si riprende, almeno per una notte, la vetta della classifica, in attesa che giochino Napoli e ... Come scrive msn.com

inter travolge como 4L'Inter schianta il Como, Fabregas annichilito: il poker nerazzurro sta stretto a Chivu - I nerazzurri la sbloccano dopo appena 11 minuti con Lautaro Martinez, che colpisce la 30ª avversari ... Da tuttosport.com

inter travolge como 4Inter-Como 4-0, risultato finale della partita di Serie A:gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto, gli highlights - Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Travolge Como 4