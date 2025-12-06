L' Inter travolge il Como 4-0 Lezione di Chivu a FabregasVerona-Atalanta diretta 0-0

In una partita molto accesa l'Inter batte 4-0 il Como e si porta almeno per una notte in vetta alla classifica. Nel primo tempo segna Lautaro, nella ripresa dilagano Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'Inter travolge il Como 4-0 Lezione di Chivu a FabregasVerona-Atalanta, diretta 0-0

Argomenti simili trattati di recente

Prima Lautaro e Thuram che tornano a segnare nella stessa partita, non succedeva dalla prima giornata, poi Calhanoglu e Carlos Augusto. L’Inter travolge il Como e vola momentaneamente al primo posto. - facebook.com Vai su Facebook

#Calcio Napoli e Inter ai quarti di #CoppaItalia: gli azzurri superano il Cagliari solo ai rigori, 10-9; i nerazzurri battono 5-1 il Venezia. Avanti anche l'Atalanta che travolge 4-0 il Genoa e raggiunge la Juventus. Oggi Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 2 Vai su X

Inter-Como 4-0: gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto - Il destro di Lautaro su assist di Luis Henrique rompe subito l'equilibrio, poi è la zampata di Thuram su cross da corner a capi ... sport.sky.it scrive

L'Inter travolge il Como, poker nerazzurro a San Siro - Nella bagarre d'alta classifica l'Inter di Chivu fa la voce grossa rifilando un 4- Come scrive msn.com

L'Inter travolge il Como 4-0 e si riporta in vetta alla classifica almeno per una notte - Nel primo tempo segna Lautaro, nella ripresa dilagano Thuram, Calhanoglu e Carlos August ... Segnala corriere.it

Inter-Como 4-0: gol e highlights. A segno Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto - A segno Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto ... Lo riporta sport.sky.it

L’Inter spegne il Como di Fabregas e torna in vetta per una notte: goleada a San Siro - Il Como non perdeva da agosto e aveva subito un gol nelle ultime quattro partite. ilfattoquotidiano.it scrive

Inter-Como 4-0, le pagelle: Lautaro (7,5) scatenato, Luis Henrique (7,5) primo assist, Nico Paz (5) non si accende, Calhanoglu (6,5) goleador - 0 il Como a San Siro e si riprende, almeno per una notte, la vetta della classifica, in attesa che giochino Napoli e ... Scrive msn.com