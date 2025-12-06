L’Inter travolge il Como 4-0 e vola in vetta alla Serie A

L'Inter si impone con autorità sul Como con un netto 4-0 a San Siro e si guadagna, almeno per una notte, il primato solitario in classifica. Lautaro Martínez apre le danze all'11', seguito da Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. I nerazzurri dominano dall'inizio alla fine, confermando la propria solidità in casa e allungando a 24 punti il distacco sulle zone basse. Il Como, seconda sconfitta in campionato, non riesce mai a impensierire seriamente la retroguardia avversaria. La partita parte subito a ritmi elevati, con l'Inter che si getta in avanti con decisione. Al terzo minuto, Barella manca il bersaglio a tu per tu con Butez, ma la strada è segnata.

