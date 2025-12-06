L’Inter spegne il Como di Fabregas e torna in vetta per una notte | goleada a San Siro

Il Como non perdeva da agosto e aveva subito un gol nelle ultime quattro partite. A San Siro ne ha presi quattro in un solo match, travolto dall’ Inter. Chiamata alla prova del nove, la squadra di Chivu ha risposto presente, tornando in vetta alla Serie A per una notte. In apertura il gol di Lautaro, il capocannoniere del campionato. Nella ripresa il raddoppio di Thuram, poi le reti di Calhanoglu e Carlos Augusto a completare la goleada nerazzurra. Il Como di Fabregas invece si spegne a San Siro: finisce 4-0, era da oltre un anno che non arrivava una sconfitta così pesante per i lariani. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Inter spegne il Como di Fabregas e torna in vetta per una notte: goleada a San Siro

