L’Inter schianta 4-0 un Como irriconoscibile | sugli scudi Lautaro Martinez e Thuram

Con un Lautaro del genere, tutto è più facile. L’undici di Cristian Chivu mette subito sotto l’ambizioso undici di Cesc Fabregas e porta a casa una vittoria tanto netta quanto fondamentale per la stagione dei nerazzurri. La partita del Meazza vede i nerazzurri aggredire il Como fin dal primo minuto per passare all’11’ con la settima rete in campionato di Lautaro Martinez. Il Como ci mette parecchio per rendersi pericoloso ma viene colpito nel momento migliore, quando il pari sembrava vicino: Valle si perde per un attimo Marcus Thuram ed il francese non sbaglia. A chiudere i conti definitivamente ci pensano poi la cannonata dalla lunga distanza di Hakan Calhanoglu e il mancino al volo di Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Inter schianta 4-0 un Como irriconoscibile: sugli scudi Lautaro Martinez e Thuram

