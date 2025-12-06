Negli ultimi mesi spopola sul web e sui social l’ insalata di carote crude come rimedio miracoloso per riequilibrare gli ormoni, depurare l’organismo e favorire la perdita di peso. Sulla base di queste considerazioni molte persone hanno iniziato a inserire questa ricetta all’interno della propria alimentazione, sperando di ottenere risultati rapidi sul proprio stato di salute. Ma da quali basi derivano queste affermazioni? All’interno di questo articolo analizzeremo i benefici e le eventuali proprietà che una porzione di carote crude può avere sul benessere ormonale e sul dimagrimento, cercando di capire una volta per tutte se si tratta solo di un trend o se ci sono reali evidenze scientifiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’insalata di carote fa dimagrire? La verità del nutrizionista dietro al trend social