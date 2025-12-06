Linotype e Pro Loco lanciano la shopper Esplora Tolentino Il ricavato all' oratorio Don Bosco

Tolentino, 6 dicembre 2025 - Una shopping bag in cui sono disegnati i monumenti-simbolo di Tolentino per promuovere le bellezze della città. E per fare beneficenza. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la tradizionale strenna natalizia promossa e realizzata dalla Tipografia Linotype in collaborazione con la Pro Loco Tct. Dal 2016 l’azienda realizza gadget i cui proventi vengono destinati a sostenere progetti solidali; ha iniziato con un calendario post-sisma, e il ricavato era stato destinato all’Avis di Tolentino (3.440 euro), nel 2018 al Parco della Rinascita (2.200 euro). Il 2020 è stato l’anno della t-shirt con l’incasso destinato al Centro Alzheimer della casa di riposo (2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

