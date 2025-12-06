L’Inghilterra affronterà la Croazia la Scozia affronterà il Brasile

Breaking: La segnaletica del sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 è esposta all’esterno del Kennedy Center il 4 dicembre 2025 a Washington, DC. (Foto di Dan MullanGetty Images) Il sorteggio della Coppa del Mondo FIFA 2026 è in corso e le squadre coinvolte hanno imparato il loro destino per quanto riguarda la fase a gironi del torneo. Sorteggio Mondiali 2026. Il sorteggio è stato completato e ci saranno alcuni incontri strepitosi nelle fasi a gironi del torneo. L’Inghilterra dovrà affrontare la nemesi croata, mentre la Scozia si trova in un girone difficile insieme a Brasile e Marocco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

