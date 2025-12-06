L' incubo di Simona tetraplegica da 35 anni | Mi hanno privato delle terapie |VIDEO

Napolitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simona è di nuovo senza fisioterapia. Ha 53 anni e dal 1990 è costretta su una sedia a rotelle perché vittima di un incidente stradale. Di lei abbiamo già raccontato a marzo 2025, quando in una video-intervista denunciò che da 9 mesi il centro convenzionato dove era in cura da anni aveva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Incubo Simona Tetraplegica 35