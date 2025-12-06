L' inchiesta sul Policlinico il badge strisciato lontano dal servizio e l' ostetrica a lavoro come infermiera
Ci sono anche le accuse per le attività extramoenia nell'inchiesta che vede protagonista l'ex primario di Chirurgia plastica del Policlinico Francesco Stagno d'Alcontres, già deputato di Forza Italia e candidato rettore. Non solo - secondo l'inchiesta - mazzette quali sponsorizzazioni in cambio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
L'INCHIESTA A MESSINA | Francesco Stagno d'Alcontres risultava in servizio al Policlinico, ma operava nella clinica privata Villa Maria di Ortoliuzzo
Altri guai per il professore Francesco Stagno d'Alcontres, dall'inchiesta emerge che operava in una clinica privata mentre risultava in servizio al Policlinico di Messina