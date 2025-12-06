Tra i relatori della rassegna "Letture maceratesi" ci sono anche volti noti del giornalismo nazionale come Pietro Senaldi, Gianluigi Paragone, Fabio Dragoni, ma anche intellettuali e docenti del territorio come Paola Ballesi, Roberto Cresti e Cesare Catà. "Sono stata contattata da un’associazione (Castelli di Carta, ndr) per una conferenza come studiosa del Futurismo – racconta Ballesi, storica dell’arte ed ex direttrice dell’Accademia – insieme a colleghi che stimo: Stefano Papetti (che credevo fosse stato colui che mi aveva coinvolto nell’iniziativa) e Roberto Cresti". In realtà a fare il suo nome non era stato Papetti, il quale ha anche rinunciato all’evento per un impegno sopraggiunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’imbarazzo della prof Ballesi: "Chiamata per parlare di Futurismo"