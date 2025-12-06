Limatola Forum dei Giovani | riaprono le iscrizioni

Tempo di lettura: 2 minuti Forum dei Giovani, verso la riapertura delle iscrizioni. Il sindaco di Limatola Domenico Parisi con l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Peppe Altieri e l’Amministrazione comunale tutta rendono noto che nel mese di Gennaio saranno riaperti i termini per l’iscrizione al sodalizio giovanile e per la contestuale presentazione, da parte degli interessati, delle candidature al ruolo di consigliere del Forum. “Crediamo fortemente nel ruolo di centralità che i giovani rivestono e devono rivestire nelle dinamiche cittadine – così fanno presente Parisi ed Altieri – per questo motivo abbiamo convintamente deciso di ripartire con l’iter che andrà a concludersi, come auspichiamo, con l’insediamento della prima Assemblea del Forum dei Giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

