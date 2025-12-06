L’illusione dura 5 minuti | la Fiorentina passa poi si fa travolgere dal Sassuolo

REGGIO EMILIA – Un’altra giornata da dimenticare. La Fiorentina cade rovinosamente al Mapei Stadium, trafitta da un Sassuolo cinico e trascinato da un super Volpato. Finisce 3-1 per i neroverdi, un risultato che condanna i viola a restare sul fondo della classifica. La squadra di Vanoli paga a caro prezzo le incertezze difensive e una prestazione da incubo di De Gea. L’avvio illude. I viola partono forte e al 6? sbloccano la gara. Muric travolge Parisi in uscita: è rigore netto. Sul dischetto, però, va in scena un siparietto nervoso: Kean e Mandragora discutono animatamente per calciare. Serve l’intervento di capitan Ranieri per allontanare la punta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it