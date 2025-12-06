Liliana il giorno che cambia la traiettoria della vita

Esistono parole che cambiano giornate, altre che cambiano l'intera traiettoria di una vita. Nel percorso oncologico, la diagnosi è il punto esatto in cui il tempo si spacca in due, come l'anno 0 della nascita di Cristo: a.C. e d.C. L'iniziale è anche la stessa. E ciò che determina la profondità di .

