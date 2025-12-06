Ligue 1 il fratellino di Mbappé gela De Zerbi | Marsiglia battuto

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ethan, classe 2006, realizza la rete che dà il successo al Lilla e impedisce all’Olympique di conquistare la vetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

