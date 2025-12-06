Ligue 1 il fratellino di Mbappé gela De Zerbi | Marsiglia battuto
Ethan, classe 2006, realizza la rete che dà il successo al Lilla e impedisce all’Olympique di conquistare la vetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
