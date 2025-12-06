Lido di Camaiore uomo trovato morto in casa

Lido di Camaiore (Lucca), 6 dicembre 2025 – Tragedia in Versilia. Intorno alle 17 di oggi, sabato 6 dicembre, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 77 anni all’interno della sua abitazione in via dei Cardi a Lido di Camaiore. Secondo una prima ricostruzione, il decesso risalirebbe a uno o due giorni prima del ritrovamento. Ipotesi monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell’automedica. Durante le verifiche all’interno dell’appartamento, sarebbe stata riscontrata la presenza di monossido di carbonio. La dinamica. Le cause del decesso comunque non sono state ancora accertate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lido di Camaiore, uomo trovato morto in casa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nuovi allestimenti Lido di Camaiore Aperti anche la Domenica - facebook.com Vai su Facebook

Lido di Camaiore, uomo trovato morto in casa - Il decesso risalirebbe a uno o due giorni prima del ritrovamento. Da lanazione.it

Trovato morto in casa, c’era monossido di carbonio - Quando vigili del fuoco e personale sanitario lo hanno trovato, era morto da almeno un giorno o forse due. Scrive luccaindiretta.it

Con lo scooter contro un pino, muore a 52 anni. Tragedia a Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (Lucca), 31 agosto 2025 – Un urto violentissimo contro un albero, i disperati tentativi di rianimazione, poi la constatazione che non c’era più nulla da fare. Scrive lanazione.it

Lorenzo Lorenzini, bagnino muore in scooter contro un albero: la Procura indaga sulle radici dei pini lungo la strada - Lo scooter sbandò, il mezzo finì contro un pino e il conducente, Lorenzo Lorenzini, 52 anni, morì a Lido di Camaiore, in Versilia. Si legge su corriereadriatico.it