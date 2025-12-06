Libertà religiosa banco di prova per il giornalismo

"Fin dal suo insediamento il Governo italiano ha agito in controtendenza, attribuendo alla cura della libertà religiosa un carattere prioritario, dentro e fuori i nostri confini", ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, nel suo intervento alla presentazione (21 ottobre 2025) del diciassettesimo Rapporto sulla Libertà Religiosa nel Mondo, curato dalla Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) alla cui presidenza è stato chiamato da Papa Leone XIV il card. Kurt Koch. In particolare, lo scorso 27 novembre, si è tenuto, presso Palazzo Chigi, il Terzo Forum sulla libertà religiosa.

