Libertà di insegnamento tra politica statuto epistemologico delle discipline e contesto sicio-ambientale
Il primo concorso nazionale per dirigenti scolastici si colloca nel 2004, all’alba della nuova figura del Preside in qualità di Dirigente introdotta dal D.Lgs. 1652001. Io partecipai a quel concorso e lo vinsi grazie anche ad una brillante esposizione all’orale sulla "libertà di insegnamento". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pierluigi Strippoli ha insegnato Biologia nel semestre filtro: “Io quei tre esami li preparai in sei mesi. Con questa riforma noi docenti siamo stati privati della libertà di insegnamento” - facebook.com Vai su Facebook
"L'istruzione è la porta d'ingresso alla libertà, alla democrazia e allo sviluppo". Oggi nel 2013 moriva il politico e attivista sudafricano #NelsonMandela, premio #Nobel per la pace nel 1993. #5dicembre. Vai su X