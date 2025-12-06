Liberato l’uomo rapito Nel pomeriggio la moglie aveva ritirato la denuncia Ma è caccia ai sequestratori

Prato, 6 dicembre 2025 – La svolta è arrivata ieri in tarda serata quando la famiglia di Yixian Yang, rapito nella notte fra sabato e domenica all’esterno di un locale in via Udine, ha ricevuto la telefonata che aspettava da giorni: è stato liberato. Ad avvertire la famiglia di Yang sono stati i carabinieri che hanno portato l’uomo in caserma in via Picasso per capire dove l’uomo sia rimasto per i sei lunghi giorni in cui si sono perse le sue tracce. La svolta nel rapimento. La svolta è arrivata a poche ore di distanza dalla mossa fatta dalla famiglia di Yang. Ieri, poco prima di pranzo, la moglie del rapito si è recata insieme al suo legale, Tiziano Veltri alla caserma dei carabinieri dove ha formalmente ritirato la denuncia di rapimento sporta in fretta e furia – e con non poca apprensione – domenica scorsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

