Un usciere che non andrà mai in pensione, sempre a diposizione dei cittadini, naturalemnte negli orari di aertura del Municipio, cordiale e pronto a dare tutte le informazioni agli uneti. E soprattutto che non ha costi e non fa pause: è stato “assunto“ dal Comune di San Donato e non poteva che chiamarsi Donato. Donato è il primo “dipendente virtuale“. È un totem intereattivo che di fatto sostituisce l’usciere da informazioni e indicazioni anche in lingua inglese. Un nome che richiama quello della città e che è voce e volto a un progetto innovativo al servizio dei cittadini. Donato è il nuovo assistente virtuale per rendere il Comune più vicino, trasparente e accessibile, offrendo un supporto ai sandonatesi che si presentano in Municipio per ottenere delle informazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’IA sbarca in municipio. In Comune arriva Donato un impiegato virtuale che risponde ai cittadini