L’ha fatto per questo motivo Tatiana la terribile ipotesi dietro la fuga | pioggia di insulti

Thesocialpost.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre e ritrovata l’indomani, 4 dicembre, ha suscitato un’ondata di emozioni che è passata rapidamente dall’ apprensione al sollevamento e, infine, alla rabbia. La giovane è stata ritrovata sana e salva nella mansarda dell’amico, il 30enne Dragos Ioan Gheormescu, presso la cui abitazione aveva trascorso undici giorni. Sebbene la notizia del ritrovamento abbia portato un sospiro di sollievo, il sospetto che l’allontanamento fosse stato volontario, forse persino orchestrato, ha trasformato la vicenda in un boomerang mediatico per la ragazza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

l8217ha fatto per questo motivo tatiana la terribile ipotesi dietro la fuga pioggia160di160insulti

© Thesocialpost.it - “L’ha fatto per questo motivo”. Tatiana, la terribile ipotesi dietro la fuga: pioggia di insulti

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: L8217ha Fatto Motivo Tatiana