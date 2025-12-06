L’ha fatto per questo motivo Tatiana la terribile ipotesi dietro la fuga | pioggia di insulti
Il caso di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre e ritrovata l'indomani, 4 dicembre, ha suscitato un'ondata di emozioni che è passata rapidamente dall' apprensione al sollevamento e, infine, alla rabbia. La giovane è stata ritrovata sana e salva nella mansarda dell'amico, il 30enne Dragos Ioan Gheormescu, presso la cui abitazione aveva trascorso undici giorni. Sebbene la notizia del ritrovamento abbia portato un sospiro di sollievo, il sospetto che l'allontanamento fosse stato volontario, forse persino orchestrato, ha trasformato la vicenda in un boomerang mediatico per la ragazza.
SE RISULTERÀ CHE TATIANA, 27 ANNI, SI È ALLONTANATA VOLONTARIAMENTE… allora questa storia deve diventare un precedente chiaro, limpido e inequivocabile. Perché non è accettabile che un Paese intero venga messo in allarme, che forze dell'o
La vicenda di #Tatiana. Scomparsa a Nardò per 11 giorni, è viva e sta bene: era nascosta in una mansarda, aiutata dall'amico Dragos. Sui motivi del presunto allontanamento volontario i familiari dicono: "Racconterà lei quando se la sentirà". Simona Decina #