Lewis Hamilton | Non ho parole Non so come esprimere quello che ho in testa ho solo rabbia

Ennesima delusione per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina, infatti, il pilota sette volte campione del mondo ha subito la quarta eliminazione consecutiva nella Q1 (comprendendo anche la Sprint Qualifying di Lusail) con una Ferrari che proprio non riesce a digerire. Il “Re Nero”, che questa mattina era finito contro il muro nel corso della FP3, sembrava in grado di poter superare il taglio e approdare nella Q2 ma, per colpa di un terzo settore da dimenticare, ha chiuso il suo sabato in anticipo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lewis Hamilton: “Non ho parole. Non so come esprimere quello che ho in testa, ho solo rabbia”

Scopri altri approfondimenti

Lewis Hamilton ancora fuori in Q1, domani partirà dalla sedicesima casella nell'ultimo Gran Premio stagionale. È la quarta volta consecutiva, compresa la Qualifica Sprint in Qatar, che Lewis esce in Q1. La Q3 manca dal GP del Messico. #MemasGP #F1 #For - facebook.com Vai su Facebook

F1, Lewis Hamilton: “Non ho parole. Non so come esprime quello che ho in testa, ho solo rabbia” - Ennesima delusione per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di ... Secondo oasport.it

Hamilton: “Non ho parole, peggio di così non può andare” - Lewis Hamilton partirà in ultima posizione domani a Las Vegas dopo un sabato rovinato dalla pioggia per il pilota Ferrari ... Lo riporta formulapassion.it

Lewis Hamilton ritrova il sorriso ad Abu Dhabi: sente una frase e risponde solo con una parola - Il pilota inglese ha ritrovato il sorriso dopo le Fp2 quando gli è stata posta una semplicissima domanda. Si legge su fanpage.it

Hamilton non ci sta è punta il dito: ecco di chi è la colpa del disastro Ferrari - A parere di Lewis Hamilton, la negatività dei media sortisce degli effetti pessimi sulla Ferrari. Come scrive reportmotori.it

Ferrari, Hamilton è smarrito: ad Abu Dhabi tramonta l’anno più buio - Anche per il GP di Abu Dhabi, Lewis Hamilton non va oltre il taglio del Q1, concludendo le sue qualifiche in P16. Segnala msn.com

Hamilton: “Mondiale? Niente consigli ai miei rivali. Tifo per me e la Ferrari”. Poi punge Ecclestone: “Nel 2014 tentò di cambiare l’esito del campionato” - Ad Abu Dhabi Lewis Hamilton dovrà difendere la P6 nel Mondiale Piloti e sarà uno spettatore disinteressato della lotta al titolo F1 ... Come scrive formulapassion.it