L’Europa resta muta davanti allo schiaffo dell’alleato

Cms.ilmanifesto.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ci vuole molta fantasia per immaginare l’espressione dei leader dell’Unione e degli Stati europei mentre leggevano le due paginette su 33 dedicate dal presidente degli Usa al vecchio continente. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

l8217europa resta muta davanti allo schiaffo dell8217alleato

© Cms.ilmanifesto.it - L’Europa resta muta davanti allo schiaffo dell’alleato

Argomenti simili trattati di recente

Furti, la banda fa scena muta e resta in carcere - Restano in silenzio davanti al giudice i quattro albanesi arrestati l’altra sera, intorno alle 22, al casello dell’autostrada di Civitanova dai carabinieri di Osimo, dopo aver messo a segno un furto ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: L8217europa Resta Muta Davanti