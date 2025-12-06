Lettera del vescovo di Prato Conforto a Carlo Iannelli

Oggi alle 11 si svolgerà presso via Enrico Berlinguer (angolo Piazzale del Museo a Prato) la cerimonia con intitolazione del tratto pratese della ciclovia Prato-Firenze a Giovanni Iannelli, il giovane ciclista pratese morto a seguito della caduta nell’ottobre 2019 durante la volata in una gara ciclistica in provincia di Alessandria. "Alla vigilia della cerimonia – ricorda Carlo Iannelli, padre di Giovanni - c’è stato un bellissimo gesto da parte del vescovo di Prato Giovanni Nerbini che ringrazio dal profondo del cuore, il quale mi ha inviato una sincera lettera". Il vescovo scrive "che la notizia dell’intitolazione di un tratto della ciclabile a Giovanni mi ha procurato gioia e sollievo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lettera del vescovo di Prato . Conforto a Carlo Iannelli

Il vescovo Santo Marciano' ha incontrato oggi a Frosinone, presso l'auditorium San Paolo, il mondo della scuola delle due diocesi. Il presule ha guidato una riflessione, molto partecipata, sulla Lettera apostolica di Leone XIV "Disegnare nuove mappe di spera

