L’etica dell’economia criminale

di Annamaria Spina Questo articolo non attribuisce alcuna forma di etica al crimine. Analizza invece l’economia criminale “in controluce”, come un contesto estremo che rivela, per contrasto, le fragilità dei sistemi legali e la necessità di un’etica più forte, più lungimirante e meglio progettata. Osservare l’ombra non significa giustificarla, ma comprendere ciò che mette alla prova la nostra capacità di costruire un’economia giusta, trasparente e resiliente. L’economia criminale non è solo illegalità, violenza o furto. È un laboratorio estremo di organizzazione, innovazione e adattamento, un sistema parallelo che mette alla prova le regole e i principi dell’economia legale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it