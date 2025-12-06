L’Equipe critica Kvaratskhelia | il secondo anno non è all’altezza del primo

L’Equipe si lamenta di Kvaratskhelia e del suo inizio stagionale al Psg. Sono 3 i gol e 5 gli assist in 16 partite per il georgiano, che sembra rivivere – per i Francesi – il momento del post-Scudetto a Napoli in cui ha sentito il peso delle aspettative. Forse è un dato, se due indizi fanno una prova. Fatto sta che Luis Enrique fa molta fatica a fare a meno di lui e non va dimenticato che ha contribuito (di molto) alla vittoria della Champions League dell’anno scorso nella seconda metà della stagione. Kvaratskhelia per l’Equipe è un giocatore da grandi partite. Scrive così il quotidiano francese: “K hvich a Kvaratskhelia viene descritto internamente come un giocatore da grandi partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

