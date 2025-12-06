Leo Gassmann al Verdi di Brindisi tra dramma e coscienza

BRINDISI - Quando i ruoli familiari si capovolgono, anche le certezze più radicate vacillano. Leo Gassmann debutta in teatro con sua madre Sabrina Knaflitz in “Ubi Maior”, una storia che stringe lo sguardo su una scena domestica spogliata di ogni finzione, in arrivo al Nuovo Teatro Verdi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altre letture consigliate

Fondazione Nuovo Teatro Verdi. . LEO GASSMANN AL VERDI La prima volta non si dimentica: “Ubi Maior” segna il suo debutto in teatro, accanto a Sabrina Knaflitz. Una storia di casa, verità che incrinano certezze e legami che cambiano volto. Sul palco, la - facebook.com Vai su Facebook

Leo Gassmann protagonista di “Ubi Maior” al Nuovo Teatro Verdi - Ci sono spettacoli che arrivano con la forza delle storie necessarie, quelle che parlano della famiglia senza usare il colpo di scena facile: “Ubi Maior” se ... Come scrive brundisium.net

Brindisi, storie in scena al «Verdi» con Boni, Gassmann, Riondino, Solfrizzi e Bisio - Alessio Boni, Claudio Bisio, Emilio Solfrizzi, Leo Gassmann e Michele Riondino: ecco alcuni grandi nomi degli artisti che calcheranno il palco del Teatro Verdi di Brindisi per la nuova stagione ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Teatro Verdi di San Severo, stagione 2025/2026: Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz in scena con ‘Ubi Maior’ - 2026 organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione con Puglia Culture. Segnala foggiatoday.it

Teatro Verdi: riflettori accesi sulla nuova stagione - Poche ore separano il pubblico dal primo sipario stagionale del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Leo Gassmann: “Teatro con mamma Sabrina Knaflitz? Lo racconterò ai miei figli”/ “Pronto per il set con papà” - ha raccontato la soddisfazione di recitare con la mamma Sabrina Knaflitz: “Resterà nella mia memoria”. Lo riporta ilsussidiario.net

Leo Gassmann: «Debutto a teatro con mamma» - Tito ha vent’anni, bello e solare, è un campione di scherma di fama mondiale, ma denaro e circo mediatico non gli interessano. Lo riporta corriere.it